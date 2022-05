Saída de Porchat da Record: “Eu indiquei nomes: Hassum e Ceará”, revelou

Fábio Porchat revela para Léo Dias que não via futuro de seu programa na emissora

“Estava na Record, mas quando começou a nova temporada, eu olhei para o futuro e não teria mais convidado, não teria mais novidade. Eu não consigo fazer 5 entrevistas se não tiver nada de novo. Tem gente que entrevista e não tem importância. Quando começou a repetir, eu tentava diversificar, mas pensei que ano que vem não daria certo”, revelou Porchat.

Vale lembrar que o ‘Programa do Porchat’ estreou em 2016 e teve seu fim dois anos depois em 2018, quando o entrevistador não quis dar continuidade ao programa. Fábio ainda deixou claro seu amor pela Record. “Foi bom, porque a Record me alçou ao posto de apresentador e me deu todas as ferramentas. Eu tinha um programa meu, pela primeira vez me viram como apresentador, tinha uma audiência legal”, disse.

“Eu falei de nomes, do Hassum, que eu achava um ótimo nome. O Ceará é um cara que eu gosto muito e acho que poderia fazer isso, mas eu acho que para eles, não sei porque não funcionou, talvez o programa seja caro e deixar a série seja mais barato e dá menos dor de cabeça”, contou para o jornalista.

Hoje o apresentador tem seu próprio programa na Globo e é um dos maiores sucessos da emissora. O ‘Que História é Essa Porchat’, começou em 2019 na TV fechada, transmitido pelo GNT, agora o programa faz parte da TV aberta e começou a ser transmitido em abril deste ano, após o BBB22.