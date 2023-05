Fábio Porchat sai em defesa de Léo Lins e acaba cancelado: “Pode-se fazer piada com tudo”

Humorista e apresentador usou o seu Twitter para defender o seu amigo de trabalho e acabou sendo cancelado pela sua opinião contraditória sobre o humor

Fábio Porchat colocou a boca no trombone e não deixou o seu amigo, Léo Lins, passar pelo que está passando sozinho, sendo ele também cancelado pela web. Na tentativa de retratar o limite do humor, com uma opinião de que não há regra, Fábio caiu no cancelamento das redes sociais com um texto em que diz que não há regra para o humor, nem leis. Porchat ainda diz que não há censura do bem em sua declaração.

Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi… — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 17, 2023

A decisão com o caso Léo Lins veio do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que diz que o humorista estaria “reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje são repudiados”.

“Achei foi pouco. Piada com minorias nos dias em que vivemos não dá para aturar mais. É sempre um hétero branco defendendo essas coisas. Achei bem feito! Cadê aquele seu discurso sobre “não precisamos rir das minorias”? Foi pra parecer legal? Decepção, Fábio”, disse a drag queen Pietra Parker.