Fábio Porchat junta Heloisa Perissé e diretor ginecologista após gafe da atriz

A loira esteve no programa de Porchat e não deixou de contar o dia que confundiu o diretor com o seu médico ginecologista

Todos nós, que amamos o Porchat, sabemos que a história de Heloisa Perissé deu o que falar. No episódio, ela conta que confundiu um diretor com o seu ginecologista em uma ligação bem fervorosa sobre um problema que ela teve nas partes baixas. O apresentador não deixou de promover um encontro entre os dois.

Na ligação ela contou que estava com uma coceira nas partes íntimas e viu que ele não estava dando a devida atenção ao caso. A artista, até então, não tinha se desculpado com o diretor e estava evitando falar com ele.

“Eu demorei muito para entender. Pensei: ‘Ela deve estar sozinha e está precisando de ajuda’. Se eu fosse um pouco mais ligado, eu ia dizer a ela que ela estava ligando para a pessoa errada”, disse o diretor.