Fábio Porchat fala sobre desentendimento com Gugu: “Disse que tinha um caso com ele”

O comediante havia escrito uma manchete bem apelativa para provar que os leitores só liam a manchete e não ligavam para o restante do texto.

Amores, está aí um ótimo exemplo de porque não podemos ler apenas a manchete de um assunto. Durante sua participação no podcast “Quem Pode, Pod”, o ator, apresentador e humorista Fábio Porchat revelou o que levou ao seu desentendimento com o falecido apresentador Gugu Liberato.

“Um dia uma coluna que escrevi era para dizer como as pessoas só liam a manchete e não liam a coluna. E a manchete disso era: ‘Eu tive um caso com Gugu Liberato’. Aí começava o texto dizendo que é óbvio que não tive um caso, mas com certeza muita gente ia achar. Quem é que só leu a manchete? O Gugu”, começou a contar.

Por ter lido apenas a manchete e por vivermos em uma sociedade extremamente preconceituosa, o apresentador ficou chateado com o que achava que Fábio estava insinuando, chegando até a ficar com um certo ranço do humorista. Porém, nem Fábio sabia dessa chateação que Gugu.

“E aí como o Gugu era gay e ninguém podia saber que era gay, isso era uma questão para ele, qualquer mençãozinha dizendo que era gay, mesmo brincando, ele achou que eu estava fazendo piada com ele ser gay, uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver, só que eu não sabia. Ele só ficou chateado e não falou. Quando alguém me contou isso, eu falei que não falava sobre aquilo, era uma brincadeira”, concluiu o humorista.