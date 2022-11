Fábio Porchat fala sobre boatos sobre sua sexualidade e revela já ter trocado alguns beijos com Anitta 

O ator garante que a grande maioria das pessoas que falam mentiras sobre a sua sexualidade são homens héteros.

Infelizmente muitas pessoas ainda têm a feia mania de querer impor coisas a respeito da sexualidade alheia. Na noite desta terça-feira (29), o comediante e ator Fábio Porchat, participou do podcast “Quem Pode, Pod”, que é apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, lá ele comentou sobre os boatos que diariamente surgem sobre sua sexualidade.

“Quem achava que eu era gay eram os homens héteros. Eles acham muito. Mulher muito pouco, e gay não dá em cima de mim. Mas é muito curioso isso, é o homem hétero que sempre me chamou de gay”, garantiu ele.

Continuando, ele relembra uma história, que aconteceu há alguns anos, onde em uma semana as pessoas inventaram que ele estava tendo um caso com um modelo, porém na semana seguinte ele estava trocando bons beijos com a queridíssima, musa da música brasileira através do mundo, Anitta.

“Foi engraçado que uma semana antes tinha saído que eu tinha um caso com um modelo do Espírito Santo e que eu tinha dado uma moto de presente para ele, aí na semana seguinte, eu peguei a Anitta. Eu falei: ‘As pessoas tem que se decidir se eu sou gay ou não porque eu fico confuso’”, relembrou Fábio.

Não querendo se aprofundar no assunto, Fábio relatou que o caso aconteceu a muito tempo e supôs que a rainha do hit ‘Envolver’ talvez nem lembre de que isso tenha acontecido. “Não. Homem não conta essas coisas. Tem tanto tempo, eu não sei nem se ela lembra.”