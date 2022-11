Fábio Porchat comenta sobre a sua vida sexual: “Ninguém acha que eu transo bem”

O comediante garante que está disposto a tudo para garantir o prazer de sua parceira.

Minha gente, existe essa história de que quem tem cara de engraçado não tem cara que é bom de cama? Pois é, tem gente que acha isso. Durante a sua participação no podcast “Quem Pode,Pod”, apresentado por suas amigas Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o comediante Fábio Porchat revelou sobre a sua má fama na hora do sexo. “Ninguém acha que eu f*do bem”

Segundo Fábio, por ter cara de homem engraçado, as pessoas fazem o pré-julgamento de que ele não é bom de cama. “Ninguém olha para a minha cara e fala assim: ‘Esse f*de bem’. Eu não tenho cara de bom trepador. Eu tenho cara de engraçado.”

“Eu lembro de uma experiência que aconteceu que eu transei com uma menina, aí foi bom, foi gostoso, ela gozou. Ela caiu do meu lado, eu olhei para ela , ela olhou para mim e falou assim: ‘Fábio Porchat, quem diria!’. Aí foi um misto de que legal, mas ao mesmo tempo foi uma merda, tipo assim, ela não esperava”, complementou o comediante

Ao ser rebatido por uma das anfitriãs do podcast, que supôs que sua má fama na hora do sexo existia por ele sempre ser muito acelerado e falar muito rápido, fazendo com que as pessoas pense que na hora H ele também gostaria de terminar o “serviço” rápido, Fábio garantiu que está disposto a tudo para fazer com que sua parceira sinta prazer. “Pode ser, nunca tinha pensado nisso, porque o que me dá tesão é dar tesão.”