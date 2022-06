Fábio, Polly e Suyane disputam última liderança em ‘A Ponte’

Ambos demonstraram seu ponto de vista diante a competição e a votação foi feita longe do grupo

Está pensando que o papel de líder ficaria com Suyane a trajetória inteira? Jamais! Alguns participantes do reality ‘A Ponte’ almejam o lugar da morena dentro do jogo e a votação para o novo líder aconteceu de forma calorosa entre: Suyane, Polly e Fábio.

Deixando alguns de boca aberta, Polly saiu a vencedora da votação e agradeceu a todos. Em seu discurso ela ficou que todos terão o mesmo valor e não serão diferentes de quem fez mais e quem fez menos. Além disso, ela disse que mulheres têm o poder de conseguir levar a frente a ponte.

Os segredos da líder ainda foram revelados e ela recebeu de brinde a notícia de que ela pode votar em si mesma na final e ela não pode revelar para ninguém, caso contasse, ela perderia o poder. A líder ainda fica sabendo que no máximo 10 pessoas chegarão até a final e que apenas 1 sairá vencedor.

Polly não esconde o segredo do grupo e revela o segredo para todos: “Nada demais”.

Quando Suyane ficou sabendo que só 10 pessoas chegariam à final tinham 12 pessoas no grupo, hoje tem apenas 9. O que mexeu um pouco com a imagem da ex-líder em relação ao grupo, dividindo as opiniões da tribo.