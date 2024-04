Fábio Gontijo, Claudia Baronesa e Brunno Danese estarão na segunda edição de “A Grande Conquista”

Minha gente, com o encerramento do BBB24, muitas pessoas pensaram que o entretenimento estava acabado por um bom tempo, porém, ao que tudo indica a nova temporada do reality A grande conquista está vindo com tudo para conquistar o meio do entretenimento televisivo.

Nesta segunda temporada, o reality será comandado por ninguém menos que a ex-Fazenda,Rachel Sheherazade, e contará com a participação de grandes nomes, como: Biel Azevedo, Brunno Danese, Claudia Baronesa, Fábio Gontijo e Kadu Rodrigues.

Confiram agora um pouquinho de cada um desses participantes:

Biel Azevedo

O carioca, de 35 anos, iniciou sua carreira com trabalhos de publicidade. Atuou na Globo em “Bambuluá” e nas novelas “Chocolate com Pimenta” e “Começar de Novo”. Em 2009, esteve no filme “Nosso Lar”. No teatro, atuou em várias peças. Em 2020, esteve no elenco da novela “Gênesis” e em 2022, na série “Reis”, na Record.

Brunno Danese

Nascido em Uberlândia, onde é conhecido por Danese, devido ao fato de ser filho do cantor gospel Regis Daneses e por conta das festas que organiza com até 8 mil pessoas, ele já foi jogador de futebol profissional, mas desistiu há 3 anos quando não estava sendo rentável. Apesar de vir de um berço de ouro, já panfletou na rua, trabalhou como bichinho em festa infantil e foi motorista de aplicativo.

Claudia Baronesa

Natural de São Paulo (SP) e com 50 anos, a Ex-Paiol da “A Fazenda 14” e Ex-“Power Couple”, em 2022, é mãe de três filhos: Gustavo, que faleceu aos 17 anos, em 2014, o cantor MC Gui, de 25 anos, Stefani, de 30 anos. Está casada há 28 anos com Rogério. Eles são empresários de uma produtora, uma casa noturna, uma clínica de estética e uma barbearia.

Fábio Gontijo

Natural de Divinópolis, o apresentador, de 39 anos, da série “A Melhor Versão”, na Band, sobre dermatologia e procedimentos estéticos. Em 2023, venceu com sua ex-esposa, Jenny Miranda, o reality “Casais em Apuros”, na Record. É formado em Medicina pela UFMG, especialista em dermatologia pelo Hospital Albert Einstein e fellow na University of Southern, Califórnia. Possui outras quatro pós-graduações na área médica e de business. Tem uma clínica na Oscar Freire, em São Paulo, e em Belo Horizonte.

Kadu Rodrigues

Nascido em Guarulhos (SP), o empresário, de 35 anos, atua no segmento de eventos e estética. Conhecido no meio artístico por cuidar da carreira de personalidades polêmicas da mídia, como: Deolane Bezerra, MC Mirella e Dynho Alvez.