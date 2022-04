Fabiana Karla se despede da Globo após 16 anos de emissora

Atriz finalizou seu contrato com a emissora, mas já continua com trabalhos pontuais no Grupo Globo

Minha gente, para tudo, nossa queridíssima Fabiana Karla vai se despedir da Globo, fiquei muito triste quando soube dessa notícia, mas ela não desaparecerá das telinhas do plim plim, pois será protagonista em um programa humorístico na grade do Multishow, o Central de Bicos. Eba! Não ficaremos sem a alegria de Fabiana nas telinhas, vale lembrar que a atriz tinha um contrato de 16 anos com a emissora, uma longa história. O contrato ficará quase como fizeram com Juliana Paes, com a contratação por obras trabalhadas. Fabiana Karla terá programa no Multishow (Foto: Angela Weiss/AFP/Getty Images) Atriz estreou na Globo em 2004, atuando como humorista no programa ‘Zorra Total’, o sucesso foi tamanho que dali adiante Fabiana não parou mais. Ela já participou do Dança dos Famosos e de diversas novelas, como Gabriela, Amor à Vida, Tomara que Caia, Mister Brau e muito mais. Não é para pouco que a garota é um dos sucessos do Brasil que nos orgulha muito. Amo demais!