Fabiana Karla fecha com SBT para apresentar novo reality

A gente vive, vive, vive e não sabe de tudo mesmo, né? O SBT e a Warner Bros. Discovery acabam de fechar a coprodução da 10ª temporada de “Bake Off Brasil – Mão na Massa”. Um dos realities gastronômicos de maior sucesso na televisão mundial está de volta para sua celebrar dez edições em grande estilo e com novo elenco. O que me deixou chocada foi que Fabiana Karla estará no comando da apresentação do programa.

Desta vez, o comando ficará com a carismática apresentadora e atriz Fabiana Karla e, no júri, os participantes terão a avaliação criteriosa e competente da chef confeiteira Carole Crema e do chef André Mifano.

O programa terá seus episódios exibidos pela plataforma de streaming Max, e em seguida pelo SBT e pelo canal Discovery Home & Health, e promete novas e boas emoções na tenda mais doce do país a partir de agosto.

Vale lembrar que Great Bake Off é um formato criado pela Love Productions, licenciado e distribuído pela BBC Studios Distribution Limited, tendo conquistado o público em 33 países.

Vale ressaltar, que a humorista anunciou a sua saída da Globo em 2022. Fabiana deixou a casa após 16 anos, agora terá apenas vínculo por obra.