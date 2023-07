Fabiana Karla comete gafe ao errar data de estreia de Rensga Hits!: “ É o TDAH, gente!”

Atriz tenta divulgar seu novo projeto, mas acaba confundindo a data de estreia durante participação no Encontro

Genteeeee do céu! A Fabiana Karla se atrapalhou todinha ao divulgar a data de estreia de Rensga Hits! durante sua participação no Encontro dessa quinta-feira (27). Patrícia Poeta rapidamente interviu e corrigiu o deslize, a comediante prontamente brincou com a situação : “É TDAH [transtorno do déficit de atenção com hiperatividade], gente!”

Vou explicar para vocês como foi que isso aconteceu: Pois bem, a atriz estava no sofá do Encontro quando a produção do programa colocou para tocar Desatola Bandida, hit de Raíssa Medeiros (Alice Wegmann), na série. “Isso aí, pra quem conhece, faz parte do Rensga Hits!, que a gente está voltando com tudo agora”, começou a atriz, empolgada. “A Helena Maravilha que morava em mim, que estava adormecidinha, já está saindo novamente. E eu tô muito feliz, a gente já está na preparação para a segunda temporada.”

“Mas a gente tem uma surpresa para quem curtiu e para quem estava pedindo muito, a gente atendeu e vai rolar uma TV aberta, vai ter a temporada na Globo mesmo. A partir do dia 31…”, continuou Fabiana, que foi prontamente interrompida pela apresentadora. “21 de agosto!”, corrigiu Patrícia. “Eita, passei informação errada, que legal!”, ironizou uma das protagonistas da série.

“É fim do mês!”, tentou justificar Patrícia, bem-humorada. “É isso, é 21 de agosto… É o TDAH, gente!”, emendou a atriz, citando a doença crônica que provoca a dificuldade de atenção, hiperatividade e impulsividade. Logo em seguida, Fabiana voltou ao modo “merchan” e foi só elogios à série.

No fim da atração global, Fabiana voltou a brincar com sua gafe. “Gente, pode me chamar sempre pra entregar carisma, mas não pede pra falar data, não, que eu sou ruim! Me confundi toda”, falou, aos risos.