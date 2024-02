Fabiana Justus recebe alta hospitalar

Estamos acompanhando as vitórias de Fabiana Justus de pertinho e sem perder nenhum detalhe da história da influenciadora. A filha de Roberto Justus está enfrentando tratamento de leucemia e recebeu alta hospitalar para ficar perto dos seus filhos.

Ela mostrou fotos em casa rodeada pelos três filho e pelo marido e comemorou a nova fase em seu tratamento. “Em casa! Obrigada, meu Deus! Primeiro intervalo entre os ciclos para dar muita força para continuar o tratamento”, disse ela na legenda.

Fabiana Justus anunciou sua internação no dia 25 de janeiro de 2024, quando contou que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Ela iniciou o tratamento no hospital e precisou ficar internada por algumas semanas por causa da queda na imunidade.