Fabiana Justus faz nova etapa de tratamento contra leucemia

Fabiana Justus vive dando notícias sobre o seu tratamento de leucemia. A influenciadora ressaltou que nesta terça (05), passou para uma nova etapa da quimioterapia a qual vem sendo submetida durante seu tratamento contra a leucemia.

“Estou aqui de repouso, quero agradecer as mensagens de carinho, apoio e amor. Fiz exames hoje, e em um dos exames, eles colhem o liquor da medula e jogam uma quimioterapia local lá, então, eu estou de repouso hoje para não ficar com dor de cabeça e estou com um pouco de dor local. Tenho mais uns dias em casa até sair os resultados, mas quero agradecer do fundo do coração todo o amor que eu recebo todos os dias”, contou ela sobre a nova etapa do tratamento.

Fabiana revelou que estava na luta contra o câncer no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem compartilhando sua rotina de sessões de quimioterapia nas redes sociais.