Fabiana Justus elogia SUS em tratamento contra a leucemia

Fabiana Justus usou suas redes sociais para rasgar elogios ao Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto respondia questionamentos dos seguidores sobre a doação de medula óssea. A filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e explicou detalhes sobre o seu tratamento.

“Todo trâmite, desde a coleta da medula, o transporte dessa medula, até chegar no receptor, ele é feito pelo SUS. Então, independente de eu estar em um hospital particular, pagar o tratamento ou não, esse processo do transplante, o transporte da medula chegar até você [é feito pelo SUS]”, disse ela.

“Mesmo que seja uma doação no Brasil, você é de São Paulo e seu doador é da Bahia, esse transporte para chegar até você é o SUS. Transporte lá de fora também é o SUS que garante, que faz, que orgniza tudo. Todos têm esse direito, é do SUS”, ressaltou.

Na sequência, ela explicou sobre seu doador de medula. “Doou lá na cidade dele e essa bolsa, que é tipo de sangue meio laranja, ela veio nesse transporte feito pelo SUS. Onde estiver seu doador, sua medula vai até você. O doador não precisa viajar, ele faz na cidade dele e tudo controlado.”, finalizou.