Fabiana Justus compartilha que seu doador de medula óssea não é do Brasil

Fabiana Justus usou suas redes sociais para responder algumas dúvidas dos seus seguidores nas redes sociais a respeito do seu tratamento de leucemia. Por meio dos Stories no Instagram, ela explicou que não precisou entrar em uma fila para receber o transplante de medula óssea, além de compartilhar o que sabe sobre seu doador.

“Existe uma confusão. O transplante de medula óssea não é como um transplante de órgão sólido. Não existe fila, porque o órgão sólido ele pode servir para várias pessoas. A medula óssea tem que ser compatível com uma pessoa”, esclareceu ela ao ser questionada sobre o assunto.

E continuou: “As pessoas fizerem teste de compatibilidade e uma pessoa vai ser compatível com você como doador, entendeu? Então não tem fila, o cadastro está lá, todo mundo vai com um número e eles testam essa compatibilidade com todo mundo que tá no sistema o nacional e no Internacional”.

Na sequência, a filha de Roberto Justus compartilhou o que sabe sobre seu doador. “No meu caso, encontraram fora do Brasil. A única informação que eu tenho é que é fora do Brasil e que é um homem o meu doador. Por enquanto, eu só posso saber isso. Depois, eu vou poder escrever carta e, possivelmente, conhecer, se Deus quiser. Mas não tem fila, ninguém corta fila, não existe isso. Existe a sorte de você encontrar alguém compatível com você, entendeu?”, finalizou.