Fabiana Justus comemora ao sair da cama

Estou acompanhando Fabiana Justus do lado de cá torcendo pela sua cura da leucemia. A influenciadora usou suas redes sociais para comemorar que já está podendo levantar da cama. A filha de Justus estava sem forças para se levantar.

“Só de estar fora da cama após uma semana punk, já estou comemorando! Lembrando que a melhor maneira de ir vencendo as batalhas, é: Comemorar as pequenas vitórias”, disse ela por meio dos Stories em seu perfil oficial no Instagram.

Ela também mostrou o vídeo de uma das filhas gêmeas – Chiara e Sienna, de 5 anos – que perdeu um dente. “E o segundo dentinho da Chiara caiu”, escreveu na legenda. A empresária ainda agradeceu a tecnologia por aproximá-la de seus filhos ao compartilhar a imagem de uma videochamada com a filha.