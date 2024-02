Fabiana Justus agradece o apoio do marido: “Amor é isso”

Fabiana Justus encontrou o seu príncipe encantado e não temos nem dúvida disso. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia e o seu marido, Bruno Levi D’Ancona, está acompanhando ela em seu tratamento no hospital sem a abandonar. Fabi usou suas redes para declarar o seu amor pelo seu parceiro.

“E quem diria em 2003 quando te conheci, que criaríamos uma história tão linda juntos?! Amor é isso… aquela frase famosa que nunca fez tanto sentido quanto hoje: na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. E logo logo na saúde e na alegria de novo!”, iniciou ela.

Fabiana ainda fez questão de reforçar seu amor pelo pai de seus filhos, Chiara e Sienna, de 4 anos e de Luigi, de 5 meses. “Lindo, você ilumina meus dias mais difíceis e coloca os sorrisos mais felizes no meu rosto. Minha vida já existe mais com você do que sem você… Eu sei que você não ama declarações públicas, mas hoje deu vontade de fazer… não fica bravo! Haha! Se tem algo que eu já dava valor antes e agora mais ainda, é a nossa parceria. Cumplicidade. E nosso amor acima de tudo. Obrigada por estar ao meu lado. Obrigada por ser o melhor pai pros nossos filhos! Obrigada por ser você! Eu te amo”, finalizou.