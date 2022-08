Fábia Oliveira revela que soube da doença de Renata Capucci em 2018

Ainda não sei o que faria numa situação dessas. Em uma entrevista ao BarbaCast a jornalista Fábia Oliveira colunista do “Portal Em Off”, contou que soube do diagnóstico da repórter Global Renata Capucci em 2018, quando Renata soube que estava com a doença de Parkinson. A repórter teve a confirmação da doença em outubro de 2018, quando ela tinha 45 anos e o assunto foi divulgado esse ano, aos 49 anos de Capucci.

“Há quatro anos, quando ela descobriu, eu também descobri. Eu mandei uma mensagem pra Globo que negou, mandei uma mensagem também para Renata Capucci que também negou. E eu entendi que ela não queria falar daquele assunto naquele momento.” Contou Fábia na entrevista.