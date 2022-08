Fã pede ajuda para devolver colar furtado de Gusttavo Lima

Se fosse eu tinha arrancado a até a blusa do homem. No último fim de semana, o assunto foi o colar do cantor Gusttavo Lima que foi arrancado depois de um show em São Luiz, no Maranhão. O que assunto continuou em alta após a fã que pegou o item afortunado do cantor entrar em contato com a organização do evento para devolver o objeto.

Segundo o Purepeople, Karol Sampaio que organizou o evento, a fã ficou eufórica quando viu o músico e queria um abraço, um beijo e acabou pegando o colar: “Ela tá super envergonhada com toda a situação. Ela puxou o Gusttavo porque ela queria falar, beijar, abraçar ele. Quando vê o artista assim, as pessoas enlouquecem, né? E ela puxou pelo colar e o colar veio”, explicou Karol ao portal.