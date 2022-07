João Gomes ou marido? Fã do cantor não pensou duas vezes ao fazer a escolha

Fã do cantor subiu no palco para contar que escolheu estar no show do que estar com o marido

Já dizia Ivete Sangalo: “Faço qualquer negócio pra te ver na avenida ou no show”. Uma fã de João Gomes mostrou que está disposta a trocar o marido pelo cantor a qualquer momento, afinal bastou o marido pedir para a mulher escolher entre ele ou o cantor que quando viu a mulher já estava em cima de João. Eita! “Meu marido mandou eu escolher entre ir para o seu show e advinha?”, iniciou João Gomes, indicando que a mulher estava segurando o cartaz com o dizer. “Mulher você fez isso com seu marido, foi? Ela escolheu entre o marido dela ou vir para o show e adivinha onde ela tá. Você acha que seu marido vai aguentar ficar sem tu?”, perguntou João Gomes para a mulher emocionada. Fã é fã minha gente, não podemos duvidar do amor jamais e nem confundir as coisas.