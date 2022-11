Fã de Gusttavo Lima invade palco e ganha blazer de R$15 mil

Admirador do cantor invadiu o palco e mostrou a tatuagem que tem em homenagem ao ídolo que respondeu com um presente

Me façam uma tatuagem de Gusttavo Lima agora que tenho uma missão: ganhar 15 mil reais. Aloca! Um fã do cantor subiu no palco do Caldas Country e faturou um dinheirão com a homenagem ao cantor sertanejo. O fã de Gusttavo invadiu o palco e recebeu um abraço do sertanejo.

O carinho não ficou apenas no abraço, porque Guttavo ainda decidiu dar um presente para que o rapaz sempre se lembre do seu cheiro dando o blazer Ricardo Almeida para o rapaz.

ídolo do sertanejo faz assim mesmo. Afe! Andressa Suíta que me perdoe…