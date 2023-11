Fã- clube de Taylor Swift pede doações para ajudar família de Ana Benevides

Sem o suporte da T4F e da equipe de Taylor Swift, fãs da cantora fazem vaquinha para ajudar família de Ana Benevides a custear o velório e enterro da jovem.

Como vimos na reportagem do Fantástico deste domingo (19), os pais de Ana Clara Benevides afirmaram que não estão recebendo o suporte que gostariam da produtora do show e da equipe da própria cantora. E diante do silêncio e do descaso dos responsáveis pelo show, então o fandom de Taylor Swift decidiu se mobilizar e criaram uma vaquinha online para ajudar a família de Ana, que tem arcado sozinha com todos os custos, incluindo o translado do corpo da estudante.

O Update Swift Brasil, um dos maiores fã-clubes da cantora no país, que reúne mais de 200 mil seguidores, compartilhou uma campanha na rede X (ex-Twitter). “É com pesar que informamos que a família de Ana teve que recorrer a um empréstimo para possibilitar seu retorno para casa. Infelizmente, a T4F segue decepcionando e não ofereceu suporte nessa questão”, diz um trecho da publicação.

Na sequência da publicação, uma vaquinha foi anunciada para arrecadar dinheiro para ajudar a família da jovem. “A família e amigos próximos disponibilizaram uma forma de ajudarmos. Neste momento tão difícil, contamos com a nossa união para conseguirmos proporcionar um auxílio necessário e certo consolo. Cada contribuição fará diferença para superarmos juntos esse desafio. CHAVE (PIX): [email protected]”.

Após a divulgação da vaquinha, a produtora do show, T4F, recebeu uma enxurrada de críticas por não se prontificar em assumir o translado do corpo de Ana Benevides. “Antes da galera cobrar a Taylor, que não tem culpa de nada, eu gostaria de saber: por que estão meio que aceitando naturalmente a empresa organizadora do evento simplesmente se negar a resolver essa questão? A obrigação obviamente é da T4F”, comentou uma internauta.

