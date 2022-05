Lembram do maravilhoso Exu da Grande Rio? Ele vai estar na Globo

Damerson D´alvaro agradece trabalho na emissora e já aguarda os próximos que estão por vir

Ai Grande Rio, se eu pudesse me jogar no carro que trazia aquele Exu maravilhoso eu me jogaria sem pensar duas vezes, não é atoa que a senhora foi campeã do Carnaval. A atuação de Damerson D´alvaro na avenida foi de dar inveja em qualquer um, inclusive na Globo, que já pegou o muso para chamar de seu.

“Viver o Exu na avenida foi sem dúvidas um divisor de águas na minha vida. Hoje, com calma, eu consigo avaliar melhor tudo o que estou vivendo. O sentimento é de gratidão e dever cumprido e as expectativas são as melhores”, disse D´alvaro para O Globo.

Damerson foi cotado e já fechou as negociações para a nova série produzida pela Globo. ‘O Jogo que Mudou a História’ vai contar a história de facções criminosas no Rio de Janeiro e seus desdobramentos. “Um grande presente para mim e para minha carreira”, completou o muso.

Alguém ainda duvida que vai ser sucesso? Eu não vou perder e já vou fofocar para todas minhas amigas do Leblon.