Ex-Rouge se revolta por Bruno Gaga ser parceiro de Aline no BBB: “Atraso de vida”

Karin Hils soltou o verbo nos stories enquanto assistiu a uma prova que Aline Wirley fazia com sua dupla

Tá pensando que as Rouges não torceriam para Aline Wirley? Aí que você se engana. Karin Hils esteve na torcida pela musa na prova do líder, mas perdeu a pose com a postura de Bruno Gaga na competição pelo título. A ex-Rouge chamou a dupla de Wirley de atraso de vida. Aloca!

“Meu Deus do céu, livra ela desse homem. Pelo amor de Deus, que atraso de vida”, gritava Karin.

Karin ainda disse que Aline é muito educada. “Nossa, minha amiga é muito elegante, resiliente. ‘Tá tudo bem’. Está tudo bem é o caralh*, não está tudo bem. Esse homem é um atraso de vida, pelo amor de Deus!”, disparou ela.