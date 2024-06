Ex-Rouge Karin Hils expõe suposta briga com Aline Wirley

Esse assunto bombou no meu chá das 17h com minhas fofoqueiras do Leblon. Karin Hils movimentou a internet ao compartilhar prints de uma conversa entre os membros do grupo de sucesso dos anos 2000. Com isso, ela expôs uma suposta briga com Aline Wirley.

Na legenda, Karin deixou a entender que houve um rompimento entre o grupo. “Rouge… Quando você pensa que ele já foi, ele volta. Segue pulsando em movimentos, às vezes subterrâneos e de paz. Quando eu falo, ainda tem gente que não bota fé. O bagulho aqui é LOUCO. É um vexame, gente!”, escreveu a cantora.

Mais tarde, ela chegou a compartilhar algumas indiretas nas redes sociais. “Burrice mesmo é vacilar com quem sempre esteve à disposição em te ajudar em tudo”; “O maior erro da gente é se acostumar com a maneira errada que algumas pessoas nos tratam e ficar se convencendo de que esse é o ‘jeito delas’. Bom dia”, diziam alguns dos textos.