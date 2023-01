Ex-Rouge, Aline Wirley, está confirmada para o BBB23

O nome da cantora já estava sendo cotado por alguns fãs, para essa edição do programa.

Amores, assim como eu, tenho certeza que vocês estão ansiosíssimos para a estreia da 23ª edição do reality mais famoso do Brasil, o Big Brother Brasil, e nada como uma boa fofoca para aquecer a contagem regressiva para o início do programa, não é mesmo?

Pois bem, segundo o meu amigo, o colunista Leo Dias, uma das participantes que já está mais do que confirmada para essa edição do reality é a cantora e atriz, ex-Rouge Aline Wirley.

A cantora, que é casada com o ator Igor Rickli e mãe do pequeno Antônio, de 8 anos, já estava sendo cotada pelos fãs há algum tempo para participar desta edição.