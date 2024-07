Ex-professora de Direito em faculdade afirma que viveu vida dupla ao lecionar e trabalhar como stripper online”

Em um vídeo postado em sua rede social, a influencer +18 Tati Weg afirmou aos seus seguidores que mantinha uma vida dupla enquanto lecionava Direito na faculdade Uniguaçu (Centro Universitário Vale do Iguaçu) em 2016. Tati compartilhou detalhes de sua jornada secreta, que combinava aulas noturnas com apresentações como stripper em plataformas de entretenimento adulto.

“Eu dava aula de Direito na faculdade das 19h às 22h30, e depois me arrumava e ia para a webcam fazer meus shows de striptease no Câmera Privê até de madrugada”, comentou Tati. “Meu maior medo era que algum aluno me reconhecesse na sala de bate-papo”, admitiu ela, destacando os desafios de manter sua identidade dupla em segredo.

Tati revela que encontrou na dualidade de sua vida uma fonte de emoção e lucro. “Era excitante, proibido, lucrativo e eu fiquei viciada naquilo. Foi a minha primeira experiência no nicho de entretenimento adulto.”

Após deixar sua carreira acadêmica, Tati continua a receber mensagens dos antigos alunos. “Recebo mensagens dos alunos dizendo que sempre me desejaram, que consomem meu conteúdo, e recentemente um deles confessou que sabia da minha vida dupla, mas nunca revelou”, compartilhou Tati. “Segundo ele, estragaria a fantasia que ele próprio estava curtindo.”