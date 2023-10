Ex-prefeito de Jaboatão defende usar os ataques de tubarões como atrativo turístico. Oi?

Elias Gomes disse que quer transformar o aparecimento de tubarão na praia como um atrativo turístico para os turistas da região

Minha gente, é cada uma que me aparece que eu fico cada vez mais chocada. Minhas amigas de Jaboatão me ligaram para me contar que o ex-prefeito da cidade turística pretende usar os ataques de tubarões como um atrativo turístico para a região. Elias Gomes está de olho nas eleições do próximo ano de Jaboatão dos Guarararapes e já começa a se movimentar, mas será que isso está certo?

O prefeito chegou a falar com o Diário de Pernambuco e contou sobre a intenção: “Como os golfinhos em Noronha, os tubarões na igrejinha de Candeias (Piedade) serão uma atração. Se for entrar na água é numa rede ou numa piscina no barco. Isso iria atrair turistas do mundo inteiro para ver tubarão”, disse.

Ele pretende adquirir uma embarcação com fundo transparente que é usado em Noronha para ver golfinhos.