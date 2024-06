Ex-personal de Gracyanne conta detalhe do primeiro beijo com influenciadora

Gilson Oliveira contou detalhes sobre sua relação com Gracyanne Barbosa, a ex-esposa de Belo. Durante entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, neste domingo, 16, ele contou que a iniciativa do primeiro beijo partiu dele.

“O primeiro beijo… Vou confessar que fui eu que tive a iniciativa. Eu me senti à vontade, por mais que talvez ela não tenha se sentido, estou falando por mim, a iniciativa foi minha”, disse ele.

Durante o papo, Oliveira descartou a ideia de se aproximar de Gracyanne para se conectar com Belo. “Não, porque eu não sou fã dele”, afirmou. Ele também deixou claro que não se envolveu com a influenciadora para ganhar fama. “Não faria isso por interesse de imagem, de mídia. Não faz o meu perfil.”

“Quando eu comecei a ter alguma com ela, eles já não estavam mais juntos. Mas, por eles, eu não sei te falar, até porque existem muitas coisas por trás de tudo isso”, disse o personal durante a conversa com o repórter Diogo Menezes. Ele ainda ressaltou que não tem mais contato com Gracyanne.