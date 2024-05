Ex-paquita acusa Marlene Mattos de obrigar as assistentes de palco da Xuxa a ficarem nuas durante as reuniões

Eita que lá vem babado! Durante um bate papo dentro do reality show “A Grande Conquista” a participante e ex-paquita Cátia Paganote revelou um babado daqueles sobre os bastidores do programa no Xou da Xuxa, ou melhor, sua ex-diretora, a polêmica Marlene Mattos.

Logo de cara, Paganote revela que ela e suas ex-colegas de trabalho, que eram, em sua maioria, menores de idade, eram convocadas para reuniões de emergência na casa de Marlene, até mesmo de madrugada.

“Uma vez, todo mundo dormindo em casa, meia-noite, uma hora da manhã, Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela: reunião aqui agora”, iniciou a participante do reality.

Mas não parou por aí. Continuando, a ex-paquita afirma que durante essa reunião a ex-diretora do programa fez com que todas as assistentes de palco ficassem peladas na sua frente. “Uma morava lá em (Duque de ) Caxias. Ela morava na Lagoa. Chegando lá, ela falou: ‘agora fica todo mundo pelada que eu quero ver quem está gorda’. Eu tinha 12 anos de idade”, revelou Paganote.