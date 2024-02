Ex-noivo de Simony fala sobre o término: “Vou continuar amando ela”

Todos nós ficamos sabendo que tinha algo por trás do término de Simony com Felipe Rodriguez, mesmo não sabendo detalhes do caso, o muso conversou com o Metrópoles e deu a sua versão da história, confirmando o fim do relacionamento.

“A gente não está mais junto, mas só tenho coisas positivas pra falar dela. É uma grande vencedora. Nessa batalha dela, essa cura merecida, ela tem ajudado tantas pessoas e sendo exemplo. Não é porque a gente terminou que vira inimigo. Não tem nada a ver, muito pelo contrário”, disse ele.

Em seguida, Felipe afirmou que ainda ama Simony: “Vou continuar amando ela, agora de maneira diferente. Mas o carinho, o respeito por ela, pela família, e o respeito pelo tempo que a gente ficou junto sempre vai existir”, garantiu.

“Saio muito mais maduro também. Acompanhar um período tão delicado na vida de uma pessoa, que a gente é parceiro, que a gente ama, como foi esse período que ela passou de internação, de tratamento. Foi bem árduo assim. A gente teve muita força”, analisou. “Mas graças a Deus ela está em remissão. A cura só pode falar a partir de 5 anos. Mas com certeza é só coisa positiva que vai vir”, completou.