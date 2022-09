Ex-namorado de Deolane não torce por ela na Fazenda

Antonio Mandarrari manifestou sua preferência no reality de peões da Record

Olha só hein, apareceu a margarida! O empresário Antonio Mandarrari disse que não está torcendo para Deolane dentro da Fazenda. De acordo com o site Splash, a torcida do ex-namorado de Deolane a torcida dele é para Ellen Cardoso, a Moranguinho. Sinto cheiro de treta no meio disso, hein?

O empresário justificou sua opção de voto, dizendo que Ellen é uma das suas parceiras de divulgação de um curso, mas e a ex? “Tenho muita simpatia pela Moranguinho e percebi uma postura diferenciada da parte dela, diante da maioria dos participantes. Sempre foi uma parceira especial na divulgação de nossos cursos. Merece vencer esse prêmio”, disse o empresário, em nota.

Vale lembrar que o muso ganhou as redes depois que Deolane revelou que ele ofereceu o valor de R$3 milhões para ela não entrar na Fazenda, o que não resolveu nada, né?