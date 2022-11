Ex-namorada do príncipe Harry revela que ganhou dele “o beijo mais apaixonado”

Catherine Ommanney contou que conheceu o príncipe por amigos em comum e disse que o apelidou de “bebê”

É fofura, ou não é? Cadê as minhas manas que adoram uma fofoca da realeza? Príncipe Harry ganhou um apelido pra lá de interessante de uma ex-namorada, Catherine Ommanney, que o chamava de “bebê” por causa dos pirulitos que o príncipe se dizia viciado. A musa ainda disse que ele foi responsável por lhe dar o beijo mais apaixonado de todos. Afe!

A estrela do reality “The Real Housewives of D.C.” viveu um romance rápido com a figura bem-humorada da realeza. Em entrevista ao The Sun, ela contou que o conheceu em 2006, quando ele tinha 34 anos e contou detalhes sobre a sua personalidade “carente”.

Catherine ainda contou que ele era constantemente repreendido pela equipe de seguranças por conta do seu comportamento “mimado e imaturo”. A gente consegue perceber que ele é bem diferente do Príncipe William, né?