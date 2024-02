Ex-namorada de Edu Guedes trabalha com ele em programa e busca “leveza”

Jaque Ciocci deu um show de maturidade ao falar, com detalhes, como é trabalhar com o seu ex, Edu Guedes. Os dois têm contato todos os dias na produção do ‘The Chef’, na Band e ela ainda disse que o clima entre eles é bem amigável, em entrevista ao Notícias da TV. Vale ressaltar que nos últimos dias o chef foi bombardeado com os boatos de um romance com Ana Hickmann, que ele rebateu fortemente, negando tudo.

“Mantemos a amizade e torcemos pela felicidade um do outro. O clima tem sido muito leve no trabalho. Trabalhar com alguém que você já teve um relacionamento exige uma ressignificação mútua, que eu acho que aconteceu de forma muito positiva”, disse.

“Acredito que isso demonstra maturidade e profissionalismo também. Eu sempre fui extremamente correta e disciplinada com meu trabalho e não poderia ser diferente agora”, acrescenta.

Ela ainda diz que não se demitiu e pediu afastamento porque ama o seu trabalho e não havia motivo para jogar tudo para cima.