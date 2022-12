Ex-mulher de Naldo rebate Moranguinho: “Não fala do meu filho não, a errada disso tudo aqui é você”

Ex de Naldo Benny soltou o verbo nas redes sociais depois da declaração da ex-Fazenda no programa do Faro na Record

O pau caiu a folha depois dos comentários de Moranguinho sobre o filho de Naldo Benny, Pablo. A mãe do garoto soltou o verbo nas redes sociais e disse que a errada de toda a história é Ellen Cardoso, contando ainda que o seu filho foi trouxa de ter cuidado da filha de Naldo e Moranguinho enquanto ela estava confinada na Fazenda. Cheirinho de treta vindo aí…

“Eu to na minha, é uma história que não me interessa, mas não venha falar mal do meu filho. Quem cuidou da sua filha foi ele, quando o pai viajou para trabalhar, o seu filho e sua mãe não foram cuidar da sua filha. Como você vai na sua rede social para falar que Pablo está por aqui de errado, você não sabe não quem cuidou da sua filha?”, disse ela.

A mãe ainda pede para que não fale do seu filho que a errada da história é Ellen. “Não fala do meu filho não, a errada disso tudo aqui é você. Estou cheia, Pablo já colheu muitos frutos ruins dessa história toda, chega, fala da sua vida, da sua história, para mim foda-se. Quer falar do meu filho, fala para mim, porque o meu filho foi um trouxa fez o papel do teu filho e da tua mãe, ele é errado em que? Vai pra put* que te pariu, não tenho nada a ver com seu filho”, finalizou.