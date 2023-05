Ex-marido queima ingreso de fãs do RBD em suposto vídeo: “Sonho acabou”

O ingresso de R$870 acabou se transformando em pó e a polícia chegou a começar a investigar o caso, que deve ainda instaurar um inquérito por ameaça. Eita!

Eu já contei para vocês que as notícias sobre o RBD não param e os casos estão dando até polícia no meio. O ex-marido de uma fã da banda queimou o seu ingresso no valor de R$870. A polícia foi envolvida no caso e tudo indica que um inquérito deve ser instaurado diante de ameaças, injúria e danos a vítima e compradora do ingresso.

“Desde que soube, não dormi. O RBD que me uniu com minhas amigas, temos uma amizade através da banda. Ele destruiu não só o meu sonho, mas o de todas nós”, disse.

Ingrid desabafou nas redes sociais e teve o apoio de diversas comunidades e perfis da banda no Twitter. O que de fato me deixa intrigada é o fato de que o vídeo possui cortes, então, aplico a lei do São Tomé. Tô de olho.