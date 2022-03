Ex-marido mata Stephany hoje em ‘Um Lugar ao Sol’. Confira detalhes

Reta final da novela separa sequestro e morte como final da personagem Stephany

Não dá para negar que a reta final de ‘Um Lugar ao Sol’ tem me deixado de cabelo em pé. No capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira (16) Stephany, Renata Gaspar, será morta por Roney, Danilo Granghéia. Dá para acreditar que o taxista vai sequestrar a manicure?

Roney sequestra Stephany (Foto: Reprodução)

E não para por aí, ela ainda tentará estuprá-la, mas ela conseguirá sair das garras do monstro, correndo para um matagal. Não demora muito para que o assassino consiga encontrar ela e atirar na manicure sem dó.

Ele não sairá impune dessa, pois policiais ouvirão os disparos e seguirão até o local, fazendo a apreensão do assassino.

Para quem não se lembra, foi o próprio taxista que procurou Stephani no apart-hotel onde ela estava hospedada, invadindo o espaço da manicure na sequência que encerrou o episódio de ontem, terça (15).

A continuação mostrará o lado agressivo de Roney até com a ex-cunhada, que estava no apart da irmã. Armado, ele obriga as duas a irem com ele até a rua.

Taxista matará a manicure a tiro (Foto: Reprodução)

“Cala a boca e vem comigo também, que eu não sou palhaço”, dirá. “Eu quero as duas pianinho lá fora. Se der um pio no elevador ou na portaria, não interessa, eu passo fogo”, continuará o agressor

O taxista obrigará que as duas entrem dentro do seu táxi e fará acusações contra a personal trainer sobre o fim do relacionamento, jogando toda a culpa nela. Stephany rebaterá tudo e é agredida com um tapa na cara de Roney.

Nesse mesmo momento Érica tentará defender a irmã, mas o taxista jogará ela para fora do carro, uma vez que seu assunto é com Stephany e não com a ex-cunhada.

Dentro do carro ocorrerá muita torntura psicológica contra a ex-mulher, que chora muito desesperada com a situação que está vivendo. Até o momento que consegue fugir para o matagal.

Não contem comigo hoje, hein? Estarei fazendo o que mais gosto de fazer, vendo novelinha e me alienando (risos)