Ex-marido de Preta Gil se declara após cantora descobrir câncer

Otávio Muller postou uma homenagem a cantora com uma foto ao lado do filho do casal

Assim meu coração não aguenta não, hein? Otávio Muller publicou a maior declaração para sua ex-esposa, Preta Gil, depois que a musa descobriu um câncer. Na publicação, o ator usou a foto do filho que tem com a cantora, Francisco Gil. “Amor”, legendou ele a foto em que os três aparecem juntos. Vale lembrar que os dois viveram um romance de 1994 até 1995. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otavio Muller (@otaviomuller_) “A todos que estão mandando mensagens, vai ficar tudo bem. Minha mãe está bem, a gente está bem… na luz sempre”, escreveu o filho da cantora.