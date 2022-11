Ex-marido de Jojo Todynho dispara que nunca foi bancado: “Nunca dependi de ninguém”

Lucas Souza ainda aconselha que quem estiver incomodado com ele pode parar de segui-lo

Olha ele, Lucas Souza deu a cara a tapa nas redes sociais para rebater os comentários dos haters que disseram que ele quer a todo custo ficar famoso. Vale ressaltar que um vídeo da influenciadora dançando circulou nas redes e gerou vergonha alheia em alguns. O muso contou que depois do divórcio a web pintou ele como o pior ser humano do mundo.

“Vi o povo me pintando como se fosse o pior ser humano do mundo. Eu não sei me expressar bem, não estou aqui para me vitimizar e nem para demonstrar fraqueza para ninguém, até porque Deus me sustenta e sou fiel a ele! Eu fico triste com o ser humano me julgando como se fosse uma pessoa ruim”, disse.

Lucas ainda diz que nunca dependeu de ninguém, mesmo após os boatos de que Jojo o bancava. “Eu nunca fiz mal para ninguém, vocês não sabem da vida das pessoas, e sim só o que é passado aqui. Sempre batalhei para conquistar minhas coisas e nunca dependi de ninguém ou tirei algo de alguém. Se estou incomodando nas redes sociais, é simplesmente não acompanhar e não seguir. Simples! Eu só estou tentando seguir minha vida bem, e batalhando para dar um futuro melhor para minha família”, contou.