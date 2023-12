Ex-marido de Jenny Miranda a acusa de agressão física

O médico garante que o seu relacionamento com a ex-Fazenda não chegou ao fim devido a participação da influenciadora no reality.

Gente, nesta terça-feira (19) o médico e ex-marido da influenciadora e ex-Fazenda Jenny Miranda, Fábio Gontijo, utilizou as suas redes sociais para fazer um baita exposed da ex-mulher. De acordo com Fábio, ele era vítima de agressões físicas por parte da influenciadora.

“Por que você não conta que você me bateu? Por que você não conta que quando a gente discutia em vários locais, a primeira coisa que você fazia era me agredir fisicamente?”, iniciou o médico, que continuou: “Por que você está tentando inverter a culpa e tentando colocar que quem terminou contigo fui eu e por causa de cancelamento? Poxa, ou você fica calada ou você fala a verdade. A maioria das pessoas e dos seguidores que nos acompanharam sabem de tudo, acompanhavam nossa rotina, então vez ou outra surgia uma briga”.

Acrescentando, ele afirma que as pessoas que conviviam com o casal sabiam que eles passavam por momentos muito ruins, e garante que o seu relacionamento chegou ao fim após o respeito entre eles também acabar.

“Vez ou outra, as pessoas que conviviam, viam que a gente tinha momentos que eram muito ruins. E esses momentos que eram ruins, eram acompanhados de agressão física. E eu sempre fui contra agressão física. Sempre fui contra a perda do respeito no relacionamento. A partir do momento que acabou o respeito, acabou o relacionamento”,

Por fim, o médico afirmou com todas as letras que não terminou com Jenny devido a má fama que ela adquiriu durante a sua participação no reality show A Fazenda.

“A agressão física é só um reflexo de que as duas pessoas já não se respeitam mais e não merecem ficar juntas mais. Só queria dizer, pra quem está escutando essas mentiras e está escutando aí na festa [Fazenda], que eu não terminei com a Jenny por causa de cancelamento”, finalizou o ex-marido da influenciadora.

