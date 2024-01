Ex-marido de Britney Spears busca compensação após divórcio

Sam Asghari pediu divóricio de Britney Spears em agosto de 2023, isso todos nós sabemos, mas o que deixou o mundo pop chocado é que ele quer rever o acordo pré-nupcial que eles assinaram há tempos. O dançarino quer ser indenizado pelo que passou com o “comportamento errático e alterações de humor” da cantora pop.

“Sam sente que deveria ser compensado adequadamente por tudo que passou com Britney. […] A quantia exata que deseja está sendo mantida em sigilo, mas ele não está satisfeito com o que Britney e sua equipe propuseram”, afirmou uma fonte da revista US Weekly. “Há muita disputa entre idas e vindas. As coisas se tornaram muito mais complicadas do que ambos esperavam. Sam está lutando por tudo sob o sol”, continuou.

O dançarino afirma que seu casamento com Britney era tóxico. O documento assinado estabeleceria que Sam receberia US$ 1 milhão – equivalente a R$ 4,9 milhões – por cada dois anos de casamento. Como a união chegou ao fim antes de completar esse primeiro período, ele não tem direito a nada, exceto presentes que a cantora possa ter dado ao ex-marido.