Ex-marido de Andressa Urach revela valor de pensão: “Para quem ganha 1 milhão por mês, está bem compatível, né?”

Mais uma vez a internet é bombardeada com fatos sobre a vida pessoal de Andressa Urach. O ex-marido da ex-Miss Bumbum colocou a boca no trombone e contou que ela paga apenas um salário mínimo de pensão para o filho, mesmo faturando alto com o seu conteúdo adulto.

Thiago usou o seu Instagram para responder algumas perguntas enviadas à ele e não teve papas na língua. “Um salário [R$ 1.412] só. O resto sou eu que arco com tudo. Que é bem mais que a pensão. Para quem ganha R$ 1 milhão por mês, está bem compatível, né?”, disparou ele.

“Qual a maior dificuldade de ser pai sem a presença materna como referência?”, questionou um seguidor. “Nenhuma, acho até melhor”, respondeu o advogado.