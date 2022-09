‘Ex-Ken humano’ brasileiro vira auxiliar de pedreiro: “Antes, eu fazia ‘reboco’ no meu rosto. Agora, só na parede, como auxiliar de pedreiro”

O jovem desistiu de realizar cerca de 42 procedimentos estéticos.

Estou chocada! Conseguindo se enxergar através do espelho, Felipe Máximo Dias de Oliveira (18), desiste de se tornar sósia do personagem do universo ‘Barbie’ e começa a trabalhar com o seu tio e seu padrasto em uma construção civil.

O jovem que antes era conhecido como ‘Ken humano’ brasileiro, hoje é auxiliar de pedreiro. “Antes, eu fazia ‘reboco’ no meu rosto. Agora, só na parede, como auxiliar de pedreiro”.

Em entrevista ao jornalista Thiago D’Almeida, Felipe conta sobre ter abandonado os planos de realizar 42 cirurgias estéticas e afirma: “Eu via problemas em mim que não existiam, não vejo necessidade de fazer nenhuma cirurgia agora. Me olhei no espelho e consegui me ver”. Ele também conta que, antes, demorava cerca de 4 horas para se caracterizar: “Acordava muito cedo e me transformava no boneco sempre que precisava sair do meu bairro, ir a um mercado, entre outras atividades”.