Ex-jogador, Tande revela melhora após infarto: “Só tenho que agradecer”

Contei para vocês que o ex-jogador de vôlei, Tande, sofreu sinais de infarto e precisou ficar internado. Acontece que ele voltou às redes sociais e atualizou o seu estado de saúde, revelando que está se recuperando bem e agradecendo o apoio que recebeu de seus fãs durante o período de recuperação.

Em vídeo, Tande agradeceu o carinho dos fãs durante os dias de internação e falou sobre o retorno ao trabalho já na próxima semana. “Gente, muito obrigado. Tô passando aqui para agradecer cada mensagem de carinho, de apoio, de preocupação e de orações”, iniciou.

“Só tenho que agradecer. Vocês são espetaculares! Agradecer também aos médicos da Clínica São Vicente, todo o corpo [médico] da parte coronária, que trouxeram esses anjos que fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Tô respirando bem já. Cinco dias depois [do infarto], estou eu aqui. Olha a tecnologia da ciência nos permitindo isso. Vou voltar para o trabalho já na próxima semana. Vai ser um prazer estar reencontrando todos vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração.”, finalizou, agradecido.