Ex-jogador do Corinthians abre mãe de processo contra Renata Fan

Apresentadora comparou a atitude do atacante Jô, por um gol irregular, a um ladrão em 2017

Pano pra manga? Temos! Minhas fofoqueiras de plantão vão se lembrar que Renata Fan usou mal as palavras em 2017 comparando Jô, ex-jogador do Corinthians, a um ladrão. Acontece que o atacante decidiu abrir mão do processo que movia contra a apresentadora da Band.

Tudo aconteceu em uma partida no Campeonato Brasileiro em que Jô fez um gol irregular. De acordo com o Notícias da TV, o processo foi interpelado por João Alves de Assis Silva, que pedia uma indenização de R$100 mil por danos morais e retratação pública.

“Eu pergunto para você, Denílson: ‘Você roubou o meu anel?’. Você vai falar: ‘Renata, claro que não’. Aí, uma câmera na minha casa mostra que você roubou. Eu falo assim: ‘Não, Denílson, mas a câmera da minha casa mostra você pegando meu anel’. Aí, você fala: ‘Ah, é mesmo, roubei’. Então, o que a gente está falando é de ter iniciativa, de falar a verdade sempre, não porque os outros estão pressionando”, disse a apresentadora em 2017.