Ex-jogador de vôlei Tande sofre infarto: “98% de entupimento”

Tande deu notícias sobre seu estado de saúde após sofrer um infarto. O ex-jogador de vôlei contou detalhes sobre o episódio, que aconteceu na sexta, 12, quando foi diagnosticado com um entupimento de uma de suas artérias principais do coração.

O atleta deu a notícia ao aparecer nos stories do Instagram e mostrou que está se recuperando bem. “Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acreditam? 54 anos, atleta, comida um pouco errada, fazia exercícios… Mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, estava há uns quatro anos sem me cuidar. Eu tive 98% de entupimento de uma veia (artéria) principal do coração e mais duas com 78% e 73%”, disse ele.

Então, ele deu um conselho para os fãs. “Fiquem atentos aos sinais. Ele meu deu, volta e meia, vários sinais: falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e dor de ouvido. Cuidem-se sempre. Papai do céu me deu uma chance e eu tô voltando. Semana que vem eu tô voltando direto. Fiquem com Deus”, afirmou.