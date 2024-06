Ex- jogador de Vôlei Pampa morre vítima de câncer

Meus amores, infelizmente trago uma notícia bem triste aos fãs do voleibol brasileiro. Nesta sexta-feira (7), André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa morreu devido a complicações pulmonares causadas por reações à quimioterapia. Ele tinha 59 anos e se tratava de um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático. Pampa foi campeão olímpico pela Seleção Brasileira de Vôlei em 1992.

“Pampa foi um jogador de extremo talento e fez parte da geração que levou o vôlei brasileiro pela primeira vez ao alto do pódio olímpico. Será para sempre referência. É um dia muito triste para todo o voleibol brasileiro. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande jogador, que escreveu seu nome para sempre na história do esporte mundial”, lamentou o presidente da CBV, Radamés Lattari, em nota.

O ex-atleta estava hospitalizado desde março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, onde foi entubado. Sua esposa, Paula Falbo já havia dito nesta semana que seu estado era grave.

Pampa foi um dos jogadores que brilharam na conquista do ouro olímpico em 1992.Nascido no Recife, o ex-atleta fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos de 1988, em Seul. Após a aposentadoria das quadras, passou a se dedicar à política e à administração pública.