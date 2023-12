Ex-jogador de futebol é esfaqueado e internado no Uruguai

Meu Deus do céu! O ex-jogador de futebol Ezequiel Lavezzi, da seleção da Argentina, foi internado em um hospital em Punta Del Este, no Uruguai, após ter sido esfaqueado. De acordo com a matéria do El Observador, o incidente aconteceu durante uma discussão em uma festa de família.

O jornal apontou que a discussão familiar poderia ter se iniciado por causa de dinheiro e ele ficou com uma lesão no abdômen e fratura na omoplata.

A outra versão diz que ele caiu da escada ao trocar uma lâmpada e bateu em um móvel, segundo o jornal Tyc Sports. O quadro de saúde dele é estável e não precisará de cirurgia.