Ex-jogador da NFL vai para a UTI depois de salvar filhos de afogamento

Peyton Hillis está internado após um episódio de afogamento nos Estado Unidos

Deus me livre! Peyton Hillis, ex-jogador da NFL passou o maior susto depois de salvar seus filhos de um afogamento. O acidente colocou Peyton internado na Flórida, nos EUA, sendo encaminhado com emergência ao atendimento. Hillis segue inconsciente na UTI e seus filhos passam bem.

De acordo com o TMZ, o quadro de Peyton é estável. No meio de tudo isso, ele foi diagnosticado com problemas nos pulmões e nos rins. Jesus!

Peyton Hillis foi destaque da NFL até 2014 e foi a capa do game “Madden NFL 12”, lançado em 2011. O tio do atleta ainda disse que ele está melhor e recebendo cuidados especiais.