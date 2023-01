Ex-Fazenda é preso por suspeita de espancar filho de 5 anos no Rio de Janeiro

José Lucas Dias Barreto foi preso aos 34 anos por agentes da 72ª DP de São Gonçalo

Minha gente, que história horrível, um ex-Fazenda foi preso após ser acusado de espancar o filho de 5 anos no Rio de Janeiro. José Lucas Dias Barreto é ex-participante do reality da Record e em depoimento ele negou todas as acusações. Segundo o G1, ele informou que as fraturas na criança foram causadas por uma brincadeira.

O Ministério Público informou que a vítima foi levada a um pronto-socorro com um fratura no ombro, além de ter outras lesões espalhadas pelo corpo, escoriações na boca e nariz.

Os médicos encaminharam o caso para o serviço social que suspeita de agressão e maus-tratos. Segundo informações, o pai ameaçou a criança. “Você vai me pagar”, dizia enquanto insinuava que iria degola-la com as mãos.